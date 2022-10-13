Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ, набравший 701+ очко в возрасте до 26 лет

Теги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман рекорды Брайан Троттье Бобби Орр Дэйл Хэверчак Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 4 (3+1) очка в матче с «Ванкувером» (5:3).

Теперь на счету 25-летнего игрока «Эдмонтона» 701 (242+459) очко в 488 матчах в НХЛ.

Он стал седьмым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим этой отметки в возрасте до 26 лет.

Ранее это удалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Дэйлу Хэверчаку, Стиву Айзерману, Брайану Троттье и Бобби Орру. 

Макдэвид набрал 700-е очко в НХЛ в 488-й игре. Быстрее это удалось лишь Гретцки, Лемье, Штястны, Босси и Курри

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