Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ, набравший 701+ очко в возрасте до 26 лет

набрал 4 (3+1) очка в матче с «Ванкувером» (5:3).

Теперь на счету 25-летнего игрока 701 (242+459) очко в 488 матчах в НХЛ.

Он стал седьмым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим этой отметки в возрасте до 26 лет.

Ранее это удалось , , Дэйлу Хэверчаку, , Брайану Троттье и Бобби Орру.

Макдэвид набрал 700-е очко в НХЛ в 488-й игре. Быстрее это удалось лишь Гретцки, Лемье, Штястны, Босси и Курри