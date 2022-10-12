Максим Быков: «Тренеры «Ак Барса» говорят, что игра приходит, у нас получается создавать моменты. Главное сейчас – реализовывать их»
Максим Быков высказался в преддверии матча против «Металлурга».
Игра состоится сегодня, 12 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
– Вы активно начали выходить на лед в составе основной команды. Как оцениваете свой дебют?
– Оценивать будет тренер. Мне нужно работать и доказывать на площадке, чтобы получать свое игровое время.
– Что положительного можно выделить из домашней серии?
– Тренеры говорят, что игра приходит, у нас получается создавать моменты. Самое главное сейчас – реализовывать их, и все будет хорошо.
– За счет чего можно обыгрывать таких соперников, как «Металлург»?
– Нас ждет очень сложный выезд, серьезные команды.
Надо просто больше бросать и создавать моменты, строже играть у своих ворот, – сказал нападающий «Ак Барса».
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