Максим Быков: «Тренеры «Ак Барса» говорят, что игра приходит, у нас получается создавать моменты. Главное сейчас – реализовывать их»

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Максим Быков высказался в преддверии матча против «Металлурга».

Игра состоится сегодня, 12 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Вы активно начали выходить на лед в составе основной команды. Как оцениваете свой дебют?

– Оценивать будет тренер. Мне нужно работать и доказывать на площадке, чтобы получать свое игровое время.

– Что положительного можно выделить из домашней серии?

– Тренеры говорят, что игра приходит, у нас получается создавать моменты. Самое главное сейчас – реализовывать их, и все будет хорошо.

– За счет чего можно обыгрывать таких соперников, как «Металлург»?

– Нас ждет очень сложный выезд, серьезные команды.

Надо просто больше бросать и создавать моменты, строже играть у своих ворот, – сказал нападающий «Ак Барса».

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