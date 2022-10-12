Максим Быков высказался в преддверии матча против «Металлурга».

Игра состоится сегодня, 12 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Вы активно начали выходить на лед в составе основной команды. Как оцениваете свой дебют?

– Оценивать будет тренер. Мне нужно работать и доказывать на площадке, чтобы получать свое игровое время.

– Что положительного можно выделить из домашней серии?

– Тренеры говорят, что игра приходит, у нас получается создавать моменты. Самое главное сейчас – реализовывать их, и все будет хорошо.

– За счет чего можно обыгрывать таких соперников, как «Металлург»?

– Нас ждет очень сложный выезд, серьезные команды.

Надо просто больше бросать и создавать моменты, строже играть у своих ворот, – сказал нападающий «Ак Барса».