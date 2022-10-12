Юрий Бабенко: «По желанию и отдаче со стороны ребят последние 2 игры «Ак Барс» провел плохо. Надеемся, с «Металлургом» по самоотдаче будем одним целым»

Тренер поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 12 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Какая работа была проведена после домашней серии? «Ак Барс» начинает находить свою игру?

– По игре начинаем находить, а по желанию и отдаче со стороны ребят последние две игры провели очень плохо. Надеемся, сегодня по самоотдаче мы будем одним целым.

– Что хотели бы изменить?

– Прошлись по всем аспектам, разобрали тактические действия, обсудили с ребятами психологическое состояние. Так складываются матчи в октябре, что все игры с командами Востока, они будут напряженными, принципиальными.

– Можно сказать, что это будет проверкой команды?

– Проверка была на предсезонке. Сейчас важно, чтобы все маленькие детали складывались в одну большую картину, – сказал .