Саттер о том, что «Калгари» продолжит играть без капитана: «Быть им в Канаде очень сложно. Это вам не где-нибудь на юге»

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«Калгари» продолжит играть без капитана в новом сезоне НХЛ.

Клуб не назначал нового капитана после ухода Марка Джиордано в 2021 году. Следующий станет 20-м в истории клуба. 

Ожидается, что «Флэймс» начнут сезон с 3-4 альтернативными капитанами. 

«Нет необходимости назначать кого-то одного. Нет четкого ответа. У нас есть 2 парня в возрасте за 30, которые отлично представляют нашу команду. Это Микаэль Баклунд и Крис Танев. Можно считать их со-капитанами. Также у нас есть несколько обладателей Кубка Стэнли, но им необязательно нужна литера. Мы все еще в поиске. 

Быть капитаном команды в Канаде очень сложно. Это вам не где-нибудь на юге или там, где нет хоккейного рынка. Это другое. На команду оказывается большое давление.

Игинлу и Джиордано было легко сделать капитанами. Они были лучшими во всем. Но в целом это большое бремя, и поэтому не у каждой команды в лиге есть капитан. Вы хотите, чтобы игрок прежде всего хорошо играл, а не нес этот крест», – сказал главный тренер команды Дэррил Саттер

 

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