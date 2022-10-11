Роман Ротенберг: «СКА будет стремиться не удаляться вообще. Есть дешевые удаления и те, которые идут на команду. Но любое удаление – негатив»

рассказал о победе СКА над минским (3:2 ОТ).

– Всех с победой. Огромная благодарность нашим болельщикам, которые нас поддерживали всю игру. Полный стадион – это дорогого стоит.

– Тяжелая для нас игра, соперник сыграл свой лучший матч. И так против нас всегда действуют, каждый соперник играет свою лучшую игру. Мы готовились к сложной встрече.

Ребята молодцы, выполнили установку, переработали соперника, сыграли дисциплинированно, единым кулаком. Сейчас порадуемся 10 минут, и будем готовиться к следующей игре. Для нас она всегда самая важная.

– В минском «Динамо» много канадских профессионалов. Как удалось с ними справиться?

– У Минска сильный тренерский штаб, канадский тренер, всегда интересно играть против этого соперника. Они действуют по-разному – бывает, очень активно, сегодня играли более пассивно, в обороне.

Видимо, отталкиваются от состава – у них много свежей крови сегодня, молодых ребят, которые хотели доказать, и они здорово сыграли. Надо отдать должное сопернику – он создал нам много сложностей, которые пришлось преодолевать.

Но мы растем на таких матчах, они нам нужны для развития команды. Мы благодарны сопернику, сегодня он хорошо сыграл. Пришлось включать максимальные скорости. Ребята наши молодцы – они приняли этот вызов и добавили в нужный момент.

– Вы сказали про дисциплину, но удалений было все же много, и были результативные. Есть ли здесь предел для работы, или это просто ситуативный момент и обращать внимания на это не стоит?

– Нет, однозначно, нужно исключить это. Лучшее меньшинство – это игра без удалений. Конечно, работать нужно на команду и удаляться нельзя.

Но в это же время бывают разные игровые ситуации – например, фол последней надежды, когда это игра на команду.

Игроки принимают решение по ситуации. Завтра посмотрим видео, проанализируем, потренируемся. Есть над чем работать, в том числе и по игровой дисциплине.

Но опять же есть дешевые удаления и есть те, которые идут на команду. В то же время любое удаление – негатив, потому что можно доработать ногами и не получать штраф. Будем стремиться к тому, чтобы не удаляться вообще, – сказал главный тренер .