Главе Башкирии предстоит операция из-за травмы во время игры в хоккей: «Мы поиграем еще раз и отомстим нашим обидчикам»
Глава Башкирии получил травму во время хоккейного матча.
В ходе совещания с главами районов и городов Радий Хабиров сообщил, что ему предстоит небольшая операция из-за поврежденного колена.
Руководитель региона добавил, что на время лечения ему придется пропасть на несколько дней.
«Надолго с вами прощаться не буду, все в рабочем порядке решим.
Не придумывайте себе ничего страшного, работаем, все будет нормально, и в хоккей мы все равно поиграем еще раз и отомстим нашим обидчикам», – сказал Хабиров.
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