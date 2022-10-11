Главе Башкирии предстоит операция из-за травмы во время игры в хоккей: «Мы поиграем еще раз и отомстим нашим обидчикам»

Глава Башкирии получил травму во время хоккейного матча.

В ходе совещания с главами районов и городов Радий Хабиров сообщил, что ему предстоит небольшая операция из-за поврежденного колена.

Руководитель региона добавил, что на время лечения ему придется пропасть на несколько дней.

«Надолго с вами прощаться не буду, все в рабочем порядке решим.

Не придумывайте себе ничего страшного, работаем, все будет нормально, и в хоккей мы все равно поиграем еще раз и отомстим нашим обидчикам», – сказал Хабиров.