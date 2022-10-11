Казанский о том, почему в России не умеют играть в футбол: «Конкуренция выше: в хоккее борются всего 5 или 6 команд, а в футболе их 20»
Денис Казанский ответил на вопрос о том, почему в России не умеют играть в футбол.
– Почему в России не умеют играть в футбол?
– Как правило сравнивают с хоккеем, где Россия – одна из лидирующих стран.
Дело в том, что в футболе конкуренция выше: в хоккее борются всего пять или шесть команд, а в футболе их 20.
В России, безусловно, есть проблемы, но они слишком преувеличены, – сказал комментатор.
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