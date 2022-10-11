Казанский о том, почему в России не умеют играть в футбол: «Конкуренция выше: в хоккее борются всего 5 или 6 команд, а в футболе их 20»

Теги Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу КХЛ Денис Казанский Хоккей

Денис Казанский ответил на вопрос о том, почему в России не умеют играть в футбол.

– Почему в России не умеют играть в футбол?

– Как правило сравнивают с хоккеем, где Россия – одна из лидирующих стран.

Дело в том, что в футболе конкуренция выше: в хоккее борются всего пять или шесть команд, а в футболе их 20.

В России, безусловно, есть проблемы, но они слишком преувеличены, – сказал комментатор.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные