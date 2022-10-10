Плющев про Овечкина: «Он не бегает за голами, а просто работает на команду, как и должен делать лидер»
Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
«Саша – достаточно профессиональный человек, относится к себе и к своему здоровью с профессиональной точки зрения.
Это значит, что он знает, как себя вести в межсезонье и как поддерживать форму.
Думаю, в этом сезоне у него все будет нормально, он всегда заряжен на гол.
Он не бегает за голами, а просто работает на свою команду, как и должен делать лидер. У него все получается – уверен, что и в этом сезоне все получится», – сказал заслуженный тренер России.
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