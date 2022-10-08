Тамбиев об 1:4 от ЦСКА: «Чемпион и есть чемпион. Жаль наших зрителей, практически без борьбы проиграли. Приношу извинения»

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Леонид Тамбиев считает, что «Адмирал» проиграл ЦСКА без борьбы. 

Московский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ во Владивостоке – 4:1. 

«Чемпион и есть чемпион. Потому ЦСКА и чемпионы – во всех компонентах они были сильнее и заслуженно победили. Соперника с победой. Мне очень жаль наших зрителей, потому что мы практически без борьбы проиграли. Приношу извинения за такую игру команды. 

Готовиться к выезду будем в штатном режиме. Сейчас восстановимся и будем готовиться. Мы готовимся не к конкретному выезду, а от игры к игре. Выезд и выезд. Есть игра, мы к ней готовимся.

Верба в списке травмированных. Не могу рассказать, насколько серьезная травма. Надеюсь, не серьезная. Игры идут через день, травмы есть у всех команд, в том числе и у нас. Это неотъемлемая часть хоккея.

Наши травмированные восстанавливаются, доктора их лечат. Мы на это внимания даже не обращаем. Главное – восстановиться и подходить к каждому матчу с максимальной концентрацией», – сказал главный тренер «Адмирала»

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