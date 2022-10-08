Федоров после 4:1 в матче с «Адмиралом»: «У ЦСКА в плане настроя есть определенная рутина. Встали в 6 утра по Москве, старался что-то положительное сказать»

рассказал о настрое на матч с .

Московский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ во Владивостоке – 4:1.

«Наших ребят с победой, они заслужили. Все-таки вторая игра, не скажу, что легкий выезд. Рад, что ребята достают энергию к исполнению тех вещей, которые мы просим. Удалось сегодня подкатиться к сопернику, не дать набрать скорость, особенно с шайбой.

«Адмирал» – очень быстрая команда, слаженно играет, привычна к такой площадке. Много хороших вещей мы сегодня сделали. Продолжаем работать, нам есть над чем.

Как мотивировал игроков? У нас в плане настроя есть определенная рутина. Думаю, тут сложно сказать что-то комплексное, потому что встали в шесть утра по Москве. Старался что-то положительное сказать, поддержать и напомнить: что, когда мы делаем правильные вещи, мы играем эффективно и экономично. У нас один такой длинный выезд. Мы понимаем, что есть большая разница во времени. Это точно нелегко, но я думаю, что больше всего это необычно. Не знаю, как у ребят себя тело чувствует. Но перетерпели, подготовились. Необычная поездка, что тут скажешь.

Но мы сделали правильные вещи на льду. После победы эти моменты уходят на второй план. Не скажу, что хоккей был открытым, но точно был быстрым. Наша команда готова к быстрому хоккею, наши молодые игроки проходят очень серьезную школу, играя против быстрых команд. Это хоккейный процесс, важный процесс, стараемся использовать его на все 100%. В связи с календарем тренировок стало меньше, но лучшая тренировка – это игра», – сказал Федоров.