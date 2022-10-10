Гарипов, Пыленков и Йип – лучшие игроки недели в КХЛ

определила лучших хоккеистов 6-й игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 94,5% бросков при коэффициенте надежности 1,95.

Лучшим защитником стал Даниил Пыленков из , набравший 3 (1+2) очка в 3 играх. Пыленков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Он нанес 8 бросков по воротам и совершил 3 силовых приема.

Лучшим нападающим признан Брэндон Йип ( ), набравший 4 (4+0) очка в 4 играх. Йип отличался в каждом матче недели, 2 его гола стали победными. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также 3 силовых приема и 1 заблокированный бросок.