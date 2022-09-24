Владимир Мышкин: «Не думаю, что Демченко сильнее Галимова, эти ребята – одного поля ягоды»

Владимир Мышкин поделился мнением о вратарях .

– Вроде бы наметился выход из вратарского кризиса в «Авангарде».

– У Омска появился результат – и это совпало с появлением в воротах Демченко. Честно говоря, не думаю, что он сильнее Галимова, эти ребята – одного поля ягоды. Последний матч «Авангарда» в Нижнем Новгороде это показал.

Вообще проблемы Омска не полностью связаны с вратарской линией. Команда пропускает много контратак, форварды отрабатывают в обороне не так, как нужно. Вратарская линия клуба и так не в полном порядке, а тут такое игровое давление...

– Что посоветуете «Авангарду»?

– Тяжело советовать со стороны, да еще команде, которая находится на 12-матчевом выезде. Омску не позавидуешь, в такой ситуации клубу, чтобы выигрывать, нужно много забивать. Видно, что при равном счете вратарям «Авангарда» тяжело – им необходимы голы от своих форвардов.

И как только Омск получает этот гандикап и ведет в счете, давление на вратарей становится меньше. Как следствие, игра этой линии стабилизируется, видим совсем другой хоккей, – сказал бывший вратарь сборной СССР.