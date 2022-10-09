Саттер о продлении контракта с «Калгари»: «Когда я пришел, то пообещал, что мы снова все исправим. Это долгий путь»

заявил, что его работа с ориентирована на долгий срок.

63-летний специалист вновь возглавил «Флэймс» в марте 2021 года. Вчера он подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до завершения сезона-2024/25.

Ранее он работал с канадским клубом с 2002 по 2006 годы и выводил его в финал Кубка Стэнли в 2004 году.

Кроме того, с 2003 по 2010 годы Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.

«Когда я пришел сюда, то пообещал, что мы снова все исправим. Это не делается за один год. Это долгий путь…

Чтобы стать претендентом на титул, нужна стабильность. Кроме того, нужно создать свою идентичность или стиль игры. Должно быть ядро команды, состоящее из игроков, которые хотят быть здесь долго.

Все эти составляющие работают на итоговый успех. Я же несу ответственность за то, чтобы все было в порядке», – сказал Саттер.