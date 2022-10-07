Владимир Крикунов: «Капризов – талантливый парень. Он будет лучшим в «Миннесоте» в этом сезоне, скорее всего»
Владимир Крикунов считает Кирилла Капризова талантливым игроком.
– Хоккеисты по-разному начинают сезон. Некоторые со старта рвут вперед, а другие втягиваются в сезон. Капризов – талантливый парень, он свое возьмет и забьет.
– Удастся ли ему набрать 100+ очков в этом сезоне?
– Он наберет очки и, скорее всего, будет лучшим в этом сезоне в «Миннесоте». Игровое время у него есть, а остальное приложится. Он талантливый парень, как и Овечкин, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи», Капризов – 5-й, Панарин – 6-й (NHL.com)
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