Владимир Крикунов: «Капризов – талантливый парень. Он будет лучшим в «Миннесоте» в этом сезоне, скорее всего»

считает талантливым игроком.

– Хоккеисты по-разному начинают сезон. Некоторые со старта рвут вперед, а другие втягиваются в сезон. Капризов – талантливый парень, он свое возьмет и забьет.

– Удастся ли ему набрать 100+ очков в этом сезоне?

– Он наберет очки и, скорее всего, будет лучшим в этом сезоне в «Миннесоте». Игровое время у него есть, а остальное приложится. Он талантливый парень, как и Овечкин, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи», Капризов – 5-й, Панарин – 6-й (NHL.com)