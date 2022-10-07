Аким Алиу: «Темнокожего парня из GTHL назвали н***ером. Когда это закончится!?

рассказал о расизме в Хоккейной лиге большого Торонто (GTHL).

«Только что услышал от молодого темнокожего парня, играющего в GTHL. В последней игре его назвали н***ером.

Его товарищ по команде азиатского происхождения попытался заступиться за него, и его обозвали оскорбительным азиатским прозвищем.

То, сколько раз у меня и других членов HDA были подобные разговоры, вызывает отвращение. Когда это закончится!?» – написал один из лидеров альянса хоккейного разнообразия (HDA).