Аким Алиу: «Дети с небелым цветом кожи часто не играют в хоккей из-за недоступности. Программа нашего альянса устраняет барьеры»

считает, что дети с небелым цветом кожи часто не играют в хоккей.

Альянс хоккейного разнообразия Hockey Diversity Alliance создал хоккейную программу, в рамках которой дети от 6 до 15 лет из разных слоев общества, недостаточно представленных в спорте, бесплатно имеют возможность познакомиться с хоккеем.

«Из опыта мы знаем, что дети с небелым цветом кожи чаще всего не могут играть в хоккей из-за недоступности.

С помощью программы HDA Ball Hockey Skills мы устраняем барьеры, предлагая детям познакомиться с хоккеем в своих районах, чтобы ребята любого происхождения чувствовали себя желанными в спорте, который мы любим», – сказал Алиу.