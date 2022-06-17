Альянс Алиу запустил программу для недостаточно представленных в спорте детей с целью познакомить их с хоккеем

Теги НХЛ Аким Алиу детский хоккей дискриминация Хоккей

Альянс хоккейного разнообразия запустил программу для развития детского хоккея.

Альянс Hockey Diversity Alliance создал хоккейную программу, в рамках которой дети от 6 до 15 лет из разных слоев общества, недостаточно представленных в спорте, бесплатно имеют возможность познакомиться с хоккеем.

Программа называется HDA Ball Hockey Skills. На данный момент в ней приняли участие 160 спортсменов.

В тренировках участвует один из лидеров альянса Аким Алиу. Занятия проводятся по одному часу в неделю в течение шести недель.

Проект альянса в настоящее время представлен только в Торонто, но заявляется, что в будущем планируется расширить программу и на другие города.

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