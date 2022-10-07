Когда стартует НХЛ-2022/23 – дата старта нового сезона

В пятницу, 7 октября, стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги: 32 клуба вновь поборются за попадание в плей-офф, где определят нового обладателя Кубка Стэнли.

Чемпионат-2022/23 откроют матчи в рамках Global Series: 7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют на пражской «О2 Арене». И только 11 октября (12-го – по московскому времени) сезон официально начнется и для остальных клубов.

Каждая из команд проведет в регулярке по 82 игры – в общей сложности в чемпионате будут сыграны 1312 матчей. В календаре сезона предусмотрены традиционные перерывы под католическое Рождество и Матч звезд, который стартует 4 февраля 2023 года. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 13 апреля (14-го – по московскому времени), после чего стартует плей-офф.