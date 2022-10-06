Илья Воробьев: «У «Металлурга» и «Салавата» моменты были с двух сторон, у нас – на бросок точнее. Паскуале сыграл хорошо»
Илья Воробьев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2.
– Интересная игра, много моментов. В первый период пропустили два гола в меньшинстве, но нашли силы сравнять.
Второй [период] нам не особо удался, на нас накладывались смены. В своей зоне отборонялись. В третьем вышли по-другому, моменты были с двух сторон. У нас был на один бросок точнее.
– Что почувствовали, когда «Салават» в концовке промазал два верных момента?
– Облегчение. Моменты были с двух сторон. Там и у нас Голдобин мог забить. Но почувствовал, что следующей атаке забьем. Стоял нервничал.
– Эдди Паскуале выиграл игру?
– Да, хорошо сыграл. Даже не обсуждается.
– Какое значение при таком плотном графике имеет подготовка и разбор соперника?
– И то, и другое важно. И от себя пляшем, и соперника разбираем. Усталость накладывается, но мы не одни.
Cчитаю, что лига правильное решение приняла. Но зато по-другому надо привыкать. В прошлом сезоне тоже был месяц с 12 матчами, но один. А тут все такие.
– В чем разница «Салавата» Козлова и Ламся?
– Много схожего. Но и свое у них есть.
– Вы работали с Виктором Козловым. Насколько он вырос за это время как тренер?
– Он все время высокий и сейчас вырос. Хороший тренер. Мы знаем друг друга лет с 10-12, – сказал главный тренер «Металлурга».
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