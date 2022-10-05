Мостовой об игре в хоккей с Плющенко в команде «Союз чемпионов»: «Из фигуристов многие хорошо играют, Ромка Костомаров молодец»
Александр Мостовой рассказал об игре в хоккей с Евгением Плющенко и фигуристами.
– Вы давно дружите с Евгением Плющенко, сейчас собрали хоккейную команду «Союз чемпионов», в которой играют разные титулованные спортсмены. Как пришла эта идея?
– Женя – основатель команды, но мы всегда рядом. Когда сидели, разговаривали, появилась такая идея. Почему нет? В последние годы мы чаще играем в хоккей, чем в футбол – в Ночной хоккейной лиге выступали вместе.
Знаем, что есть много ребят из спорта, которые хорошо катаются. Из того же фигурного катания. Поэтому решили, что можно попробовать.
– Кто из фигуристов топ в хоккее?
– Да многие ребята хорошо играют. Но тут идет перестройка с индивидуального вида спорта на коллективный.
Фигуристам нужно время, чтобы привыкнуть. При этом могу сказать, что прогресс очевиден по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда мы собрались.
– Роман Костомаров в порядке?
– Да, Ромка молодец. Если бы вы видели первые тренировки и занятия через полтора месяца, то заметили бы прогресс. Две большие разницы.
– «Союз чемпионов» будет играть в любительской лиге. Ставите для себя какие-то цели или просто хотите проводить время в приятной компании с хорошими людьми?
– Безусловно, хочу. Тем более, что хороших людей не так много.
Конечно, когда у тебя за плечами профессиональная карьера, то ночами не спишь после поражений или если что-то не получается. Любое поражение для меня – это проблема, всегда это помню и переживаю. Так же и здесь, – сказал Мостовой.
Плющенко об игре в хоккей: «Овечкин помогает. Он великий. А мы любители, больше для себя играем»
Комментарии