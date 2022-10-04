«Северсталь» расторгла контракты с Демидовым и Бусаровым. Оба игрока пришли в команду в межсезонье

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«Северсталь» расторгла контракты с Николаем Демидовым и Георгием Бусаровым.

Это произошло по обоюдному согласию сторон. Оба игрока пополнили состав команды в межсезонье.

26-летний защитник Демидов стал игроком череповецкого клуба перед самым стартом сезона – в августе.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 7 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+1» и среднем времени на льду 11:48.

28-летний форвард Бусаров провел 6 матчей и не набрал очков при полезности «минус 2». Это были его первые игры в КХЛ с 2019 года. 

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