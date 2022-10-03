Михайлов о ЦСКА: «Хоккеисты не готовы физически, проигрывают третьи периоды. Команда в принципе не должна так играть»

Борис Михайлов считает, что хоккеисты ЦСКА не готовы физически.
Команда тренера Сергея Федорова уступила СКА (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«На сегодняшний день хоккеисты ЦСКА физически не готовы. Они проигрывают третьи периоды.
Команда в принципе не должна так играть. Но что есть, то есть. Я же не могу за них выйти играть.
Что касается вратарей, то это вопрос к тренерскому штабу. Я считаю, что вратарь действует надежно, когда надежно играет и оборона.
В обороне должны участвовать не только два защитника, но и центральный нападающий. А еще лучше, чтобы все находящиеся на площадке игроки», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА.
ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Федорова идет 8-й на Западе