Михайлов о ЦСКА: «Хоккеисты не готовы физически, проигрывают третьи периоды. Команда в принципе не должна так играть»

считает, что хоккеисты ЦСКА не готовы физически.

Команда тренера уступила СКА (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

«На сегодняшний день хоккеисты ЦСКА физически не готовы. Они проигрывают третьи периоды.

Команда в принципе не должна так играть. Но что есть, то есть. Я же не могу за них выйти играть.

Что касается вратарей, то это вопрос к тренерскому штабу. Я считаю, что вратарь действует надежно, когда надежно играет и оборона.

В обороне должны участвовать не только два защитника, но и центральный нападающий. А еще лучше, чтобы все находящиеся на площадке игроки», – сказал член наблюдательного совета .

ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Федорова идет 8-й на Западе