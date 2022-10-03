«Сочи» обменял лучшего бомбардира «Ростова» Круглова в СКА на 20-летнего защитника Соболевского

«Сочи» и СКА оформили очередной обмен хоккеистами.

В систему питерского клуба перешел нападающий 22-летний , который является лучшим бомбардиром и снайпером «Ростова». На счету форварда 9 (7+2) баллов в 11 матчах чемпионата . «Ростов» – это фарм-клуб во Всероссийской лиге.

Состав «Сочи» пополнил обладатель Кубка Харламова сезона-2021/2022 Егор Соболевский.

20-летний защитник является воспитанником СКА, в МХЛ выступал за «СКА-Варяги» и «СКА-1946», проведя в общей сложности в молодёжной лиге 169 матчей и набрав в них 40 (9+31) очков при показателе полезности «плюс 43». В текущем сезоне хоккеист еще не принимал участия в официальных играх.

Двусторонний контракт с Соболевским подписан до 30 апреля 2023 года.

У СКА особые отношения с «Сочи»: за три года они провели между собой 18 (!) обменов