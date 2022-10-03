Александр Медведев: «СКА играет в атакующий, жесткий хоккей, который нравится публике. Неправильно говорить, что победы даются команде легко»

Александр Медведев поделился мыслями о выступлении СКА в сезоне-2022/23.

Клуб выиграл 12 из 13 матчей на старте сезона .

«Говорить о том, что победы даются СКА легко, – неправильно. СКА играет в свой хоккей, который нравится публике. Он атакующий, жесткий, когда надо, разнообразный, поэтому неудивительно, что команда набирает очки в каждом матче.

Сейчас команде предстоят две очень важные игры. после камбэка с «Торпедо» со счета 0:3 не смог то же самое повторить с «Витязем». Это в очередной раз показывает, что чемпионат у нас очень интересный, и посмотрите, какое место у нас занимает ЦСКА. И сегодняшний матч с будет принципиальным», – сказал член совета директоров СКА.