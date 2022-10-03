Бикмуллин об игре «Нефтехимика»: «Каждый сделал выводы, покопался в себе. И вот потихоньку стало получаться выигрывать»

Теги Нефтехимик Трактор КХЛ Рафаэль Бикмуллин Хоккей

Рафаэль Бикмуллин подвел итоги матча с «Трактором» (2:1).

– Хорошая командная игра. Мы сыграли дисциплинированно. Выполнили тренерскую установку, забили хорошие голы, много шайб ловили на себя. Как результат – победа.

– Наша командная игра преображается. Как думаешь с чем связано?

– Каждый из нас сделал определенные выводы, покопался в себе и вот потихоньку-потихоньку стало получаться выигрывать.

– Какой момент стал ключевым в игре?

– Наверное, во втором периоде. когда мы в раздевалку забросили вторую шайбу. Все ребята почувствовали уверенность. Третий период сыграли немного не строго по заданию. Одну пропустили, но все равно довели игру до победы. 

– Кайфовее выигрывать 6:5 или 2:1?

– Да нет никакой разницы, как выиграть (смеется). Главное выиграть. На счет мы не смотрим. Победа – есть победа! – сказал нападающий «Нефтехимика».

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