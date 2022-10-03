Бикмуллин об игре «Нефтехимика»: «Каждый сделал выводы, покопался в себе. И вот потихоньку стало получаться выигрывать»

Рафаэль Бикмуллин подвел итоги матча с «Трактором» (2:1).
– Хорошая командная игра. Мы сыграли дисциплинированно. Выполнили тренерскую установку, забили хорошие голы, много шайб ловили на себя. Как результат – победа.
– Наша командная игра преображается. Как думаешь с чем связано?
– Каждый из нас сделал определенные выводы, покопался в себе и вот потихоньку-потихоньку стало получаться выигрывать.
– Какой момент стал ключевым в игре?
– Наверное, во втором периоде. когда мы в раздевалку забросили вторую шайбу. Все ребята почувствовали уверенность. Третий период сыграли немного не строго по заданию. Одну пропустили, но все равно довели игру до победы.
– Кайфовее выигрывать 6:5 или 2:1?
– Да нет никакой разницы, как выиграть (смеется). Главное выиграть. На счет мы не смотрим. Победа – есть победа! – сказал нападающий «Нефтехимика».