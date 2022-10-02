Авербух о новой арене «Авангарда»: «G-Drive Арена» в числе хедлайнеров, а мы видели практически все ледовые дворцы в России»

Илья Авербух высказался про открытие «G-Drive Арены».
2 октября на новой арене «Авангарда» состоялось шоу Авербуха «Чемпионы».
«Мы видели практически все ледовые дворцы в России. «Арена G‑Drive» точно в числе хедлайнеров. Думаю, сейчас многие будут на нее равняться.
С точки зрения вместимости, удобства, качества льда, качества звука… Арена многофункциональна. Такими и должны быть дворцы, каждый день там должен быть занят.
Я уверен, это даст толчок к развитию инфраструктуры города. Хочется пожелать долголетия и процветания арене», – сказал Авербух.
В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ