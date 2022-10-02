Третьяк о Кубке Первого канала на новой арене в Омске: «Подумаем. Сборной будет приятно играть при такой публике»

сказал, что ФХР подумает о проведении Кубка Первого канала в Омске.

Вчера провел первый матч на новой против «Сибири» (2:1).

«Мы подумаем над этим. Надеюсь, в будущем мы на ней будем и международные соревнования проводить. Тем более что омичи очень любят хоккей, и всегда приходит полный зал. И для сборной очень будет приятно играть при такой публике.

Я посмотрел все условия для болельщиков, хоккеистов, есть микробассейн с сауной, есть все для восстановления. Круглую раздевалку я впервые видел. Было прекрасное шоу, мягкие сидения, и я порадовался, что у нас в России есть такой дворец», – сказал президент .

традиционно проходит в Москве. В последний раз полностью не в столице турнир проходил в 2013 и 2014 годах, когда его принимал Сочи.

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ