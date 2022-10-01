Рябыкин о вбрасываниях: «Сибирь» не та команда, которая хороша в этом компоненте. Так что у центров «Авангарда» было много шансов»

Теги Авангард Сибирь травмы Дмитрий Рябыкин Станислав Галимов КХЛ Василий Демченко Владимир Ткачев 1995 Алексей Береглазов Алекс Бродхерст Чемпионат.com Михаил Гуляев Хоккей

Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу в матче против «Сибири» (2:1).

«Чувствовалась нервозность у ребят. Слава богу, что сравняли, затем владели инициативой. В третьем периоде сыграли здорово. У нас хорошее большинство, мы идем в лидерах КХЛ по этому показателю, так что очень довольны этим компонентом.

У Бродхерста 72% выигранных вбрасываний? Будем откровенны, «Сибирь» не та команда, которая хороша в этом компоненте. Так что у нас у центральных форвардов сегодня было много шансов.

У нас все в порядке с легионерами, мы разговаривали с ними, они не собираются никуда уезжать. Настрой на Уфу боевой, нам уже некуда отступать.

Ткачев сегодня намного лучше и сам двигался, и шайбу двигал. Я Вове всегда говорю, что быстрый хоккей – это когда шайба быстро ходит.

Достаточно быстро увидели положение вне игры при второй шайбе «Сибири», спасибо нашим видеотренерам. Это ключевой момент матча, а также сэйв Демченко в третьем периоде.

Гуляев адаптируется потихоньку, но ему нужно время и добавить в физической форме. Прогресс Береглазова в плане результативности? Получается так, что Береглазову сейчас выпала другая роль, дали ему больше времени в большинстве, плюс просили больше бросать. Отсюда и результат.

Стас Галимов только недавно начал тренироваться с командой, ему нужно набрать форму после травмы», – сказал главный тренер «Авангарда».

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