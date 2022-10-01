Рябыкин о вбрасываниях: «Сибирь» не та команда, которая хороша в этом компоненте. Так что у центров «Авангарда» было много шансов»

прокомментировал победу в матче против «Сибири» (2:1).

«Чувствовалась нервозность у ребят. Слава богу, что сравняли, затем владели инициативой. В третьем периоде сыграли здорово. У нас хорошее большинство, мы идем в лидерах по этому показателю, так что очень довольны этим компонентом.

У Бродхерста 72% выигранных вбрасываний? Будем откровенны, «Сибирь» не та команда, которая хороша в этом компоненте. Так что у нас у центральных форвардов сегодня было много шансов.

У нас все в порядке с легионерами, мы разговаривали с ними, они не собираются никуда уезжать. Настрой на Уфу боевой, нам уже некуда отступать.

Ткачев сегодня намного лучше и сам двигался, и шайбу двигал. Я Вове всегда говорю, что быстрый хоккей – это когда шайба быстро ходит.

Достаточно быстро увидели положение вне игры при второй шайбе , спасибо нашим видеотренерам. Это ключевой момент матча, а также сэйв Демченко в третьем периоде.

Гуляев адаптируется потихоньку, но ему нужно время и добавить в физической форме. Прогресс Береглазова в плане результативности? Получается так, что Береглазову сейчас выпала другая роль, дали ему больше времени в большинстве, плюс просили больше бросать. Отсюда и результат.

Стас Галимов только недавно начал тренироваться с командой, ему нужно набрать форму после травмы», – сказал главный тренер .