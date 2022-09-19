Боб Хартли: «У меня нет сомнений, что «Авангард» вернется в колею, болельщики будут гордиться командой»

посетил тренировку «Авангарда».

Бывший главный тренер клуба поделился мнением о ситуации в команде.

«В команде много отличных игроков. Мы знаем, как высоки ожидания, мы знаем культуру «Авангарда», особенно после возвращения в Омск.

Сыграть 12 матчей на выезде – это непростой вызов, но у меня нет сомнений в том, что «Авангард» вернется в колею и болельщики будут гордиться своей командой.

Игра с «Барысом»? Я увидел мощный старт матча. Диктовать игру и вести в счете всегда лучше, чем отыгрываться. Было много блокированных бросков, не так много потерь. Пусть даже пропустили в концовке первого периода, но вышли во втором с отличным настроем, с нацеленностью на победу. Шикарно провели второй период, забили три гола, это была отличная победа.

Я был рад не только победе, но и забитым голам, улыбкам. Это должно привести к отличным результатам», – сказал консультант академии .