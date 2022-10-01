«Сан-Хосе» подписал контракт с экс-защитником «Коламбуса» Харрингтоном на год

подписал экс-защитника Скотта Харрингтона на год.

29-летний игрок был в «Шаркс» на просмотре.

Как сообщает CapFriendly, соглашение является двусторонним (зарплата 750 и 350 тысяч долларов в НХЛ и АХЛ соответственно, гарантированный минимум за сезон – 400 тысяч).

В прошлом сезоне канадец сыграл 7 матчей за «Коламбус» (0+1, «минус 4», 6 минут штрафа), а большую часть сезона провел в АХЛ (50 игр за «Кливленд», 3+4 и «минус 25» при 15 минутах штрафа).

Всего в у него 210 матчей и 38 (7+31) очков при полезности «минус 10».