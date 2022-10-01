Миронов о 4:3 с «Торпедо» после 0:3: «Так начинать матчи нельзя, вышли вразвалочку. В перерыве достучались до ребят»

высказался о камбэке «Спартака» в матче с (4:3).

К середине второго периода московский клуб уступал со счетом 0:3.

– На первый период вышли вразвалочку, и соперник этим сразу же воспользовался. В перерыве достучались до ребят и оставшееся время провели хорошо – заставили соперника ошибаться в своей и средней зоне, а потом реализовали моменты.

Проявили и волю, и характер. Как ни странно, именно сегодня четыре шайбы забросили. Столько мы в этом сезоне пока не забивали. Но начинать матчи так нельзя.

– Получается, что «Спартак» в последних матчах в меньшинстве забивает чаще, чем в большинстве. Чем объяснить такой феномен?

– Есть команды, которые заигрываются в атаке, и ребята об этом знают. Что можно не просто шайбу из зоны выбросить, а попробовать что‑то создать. Вот и сегодня получилось.

– Можете повторить самые главные слова, которые вы сказали команде в первом перерыве?

– Это только для внутреннего пользования. Не буду повторять, вдруг, кто‑то воспользуется моей шпаргалкой. Нашли характер, самолюбие, спортивная злость проснулась. Значит правильные слова были.

– Это самый крутой камбэк в вашей тренерской карьере?

– Пожалуй, да. Но игра на игру не приходится. Но сегодня была характерная победа, она сплотит команду и надолго ребятам запомнится. 0:3 или 0:5 – надо биться до конца. Но лучше с первой секунды выкладываться начинать, а не вытаскивать потом матч на жилах, – сказал главный тренер .