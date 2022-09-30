Куинн Хьюз о Кузьменко: «Высший уровень. Очень одаренный игрок – отличный бросок, руки, хоккейное чутье»

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Куинн Хьюз высоко оценил игру новичка «Ванкувера» Андрея Кузьменко. 

«Кэнакс» проиграли «Сиэтлу» (3:4 ОТ) в выставочном матче, россиянин набрал 3 (2+1) очка. Канадский клуб дважды отличился при игре в большинстве. 

«Могли забить еще парочку голов в третьем периоде. Думаю, что этот сезон может стать лучшим для нашей спецбригады большинства. Мы с ребятами играем уже 4 года, Кузьменко тоже выглядел очень хорошо. Захватывающие перспективы. 

Игра Кузьменко? Высший уровень. Это очень, очень одаренный игрок. Отличный бросок, руки, хоккейное чутье – у него почти все есть. И он к тому же участвует в борьбе за шайбу. 

Не знаю, видели ли вы или нет, но он тоже закрывает обзор вратарю. Не боится попасть под бросок. Это очень впечатляет», – сказал защитник «Ванкувера». 

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