Тарасенко о возможном обмене: «Морально я готов к чему угодно. Сейчас не лучший момент это обсуждать. Стоит подождать лета»

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко высказался о возможном обмене из «Сент-Луиса».

В межсезонье форвард хотел сменить клуб. В июле генменеджер «Сент-Луиса» сообщил, что Тарасенко дал список клубов НХЛ, в которые хотел бы перейти.

Срок соглашения россиянина рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Сейчас не лучший момент это обсуждать. Стоит подождать лета. Морально за последние пару лет я готов к чему угодно.

Сейчас все нормально, наша тройка и команда играют хорошо. Получаем удовольствие от хоккея. У команды есть мнение, что одного Кубка в 2019 году нам недостаточно», – сказал Тарасенко.

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