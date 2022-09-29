Мартемьянов о 3:1 с ЦСКА: «У «Сибири» боевой дух чувствовался, команда звенела»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1).

– Хороший, боевой матч, ЦСКА показали всю свою мощь в атаке, классная команда. Нам пришлось сегодня играть на максимуме, это очень радует. Была хорошая командная игра. Не скажу, что она была самоотверженная, но в обороне в очень многих местах правильно играли, выходили из-под прессинга.

Попросили ребят попроще сыграть при выходе из зоны, это сегодня получилось. Забили хорошие и нужные голы. Сегодня боевой дух чувствовался, звенела команда.

Готовимся к следующему матчу, предстоит дерби серьезное, будем двигаться и готовиться к нему.

– Приятно удивило, что, даже ведя в счете в первом и втором периодах, ваша команда продолжала играть в атаку, не боясь достаточно именитого соперника. Заранее была такая установка или это эмоции игроков?

– Нет, ничего менять не стали, прессинг сегодня частенько удавался. Нападающие в борьбе сегодня были. Смотрим, где слабые места соперника, стараемся на них акцентировать внимание ребят. Команда поняла сегодня эти вещи и более уверенно играла.

Я надеюсь, что мы будем дальше в таком же ключе двигаться. И то, что «Сибирь» всегда играет в откат – надо этот миф развеивать, мы и в атаке умеем играть. Будем стараться и дальше продолжать.

– С «Витязем» и сегодня матч начался с удаления за нарушение численного состава. Это эмоции или что-то другое?

– Эмоции. Концентрацию потеряли ребята, как случилось, так случилось.

– Ключевой момент матча – отмененный гол Слепышева. Как приняли решение взять запрос?

– У нас видеотренер очень оперативно сработал. Он тут же передал на скамейку, что была помеха вратарю, и мы сразу же взяли челлендж. Все остальное надо спросить у судей, они скажут, в чем была помеха.

Честно говоря, я не видел этот момент, подсказали помощники. Судьи оперативно разобрались. Они давали играть обеим командам, игру контролировали, этим я приятно удивлен. Игра получилась, судьи не мешали – однозначно, – сказал Мартемьянов.