Бурмистров о 2:5 с «Автомобилистом»: «Ак Барс» начал играть лишь после 0:3 – не знаю, почему нельзя было сразу так. Моменты для камбэка были»

Форвард подвел итоги матча с (2:5).

– Во втором периоде все ждали камбэка «Ак Барса», почему не получилось его сделать?

– Мы начали агрессивнее играть во втором периоде. Не знаю, почему это случилось только после третьей пропущенной шайбы, почему нельзя было сразу так играть.

Начали бросать, создавать трафик перед вратарем, голы стали залетать. Наверное, камбэк не сделали, потому что плохо сыграли первый период, надо подумать над этим и с другим настроем выходить на следующую игру.

– А что стало переломным моментом?

– Поговорили в раздевалке, дали друг другу понять, что так играть нельзя.

– А с такой командой возможно было отыграться с 0:3?

– Да, мы знали, что «Автомобилист» сам играет в хоккей и дает играть в хоккей. Моменты были, мы их не реализовали.

– Отсутствие большинства весь матч – это дисциплина соперника или «Ак Барс» не вынуждал?

– Противник хорошо сыграл, это первое. Мы хорошо сыграли в меньшинстве, это тоже важно. Но на матч нужно выходить, не думая о большинстве или меньшинстве, надо стараться выигрывать в равных составах, – сказал Бурмистров.