Ротенберг о 6:1 с «Адмиралом»: «Выполнили установку, но в большинстве сыграли слабо. Есть над чем работать»

Главный тренер подвел итоги матча с (6:1).

«Ставили задачу порадовать болельщиков, обращали внимание на реализацию голевых моментов – в предыдущем матче у нас это не получилось. Ребята – молодцы, выполнили установку, при этом в большинстве сыграли слабо. Поэтому есть над чем работать.

Что касается Бучельникова во втором звене, ищем оптимальные сочетания. Когда Дима забил, Галимов здорово сыграл, отдал на пустые ворота. Этот гол поможет ему сбросить груз с плеч.

Нужно отметить игру Иванова – вышел, сделал несколько суперсэйвов, когда соперник очень хотел забить. Нам важно иметь двух сильных вратарей, но и полевые должны им помогать», – сказал .