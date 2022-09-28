Ян о «Тампе»: «Пробиться было тяжело, но это не оправдание, что я не сыграл в НХЛ»

рассказал об этапе карьеры в системе «Тампы».

– Согласен, что попал на драфте в не самую удачную систему? Все-таки к тому времени считалась максимально «упакованным» контендером.

– Соглашусь, попал как раз в то время, как «Тампа» шла за Кубком Стэнли. Пробиться туда было тяжело. Конечно, это большой фактор. Но это не оправдание тому, что я так и не сыграл в НХЛ.

– В чем-то глобально прибавил в «Сиракьюзе»?

– В первую очередь научился быть профессионалом. Юниорская лига – это все равно не профессиональный хоккей, это совершенно другой мир. Увидел, как правильно восстанавливаться.

Думаю, прибавил во многих аспектах: и в оборонительном плане, и в борьбе за шайбу, и в скорости мышления.

В АХЛ играют более сильные и крепкие ребята – сама игра с ними заставила улучшаться. Я многому научился в «Тампе» – там уделяют достаточно много внимания молодым хоккеистам.

– За три с половиной сезона в системе «Тампы» ты хоть раз был близок к дебюту в ?

– Честно говоря, не знаю, был ли близок.

Может быть, вызов и был где-то рядом. Просто я этого не знал. Точно ответить не могу. Может быть, внутри где-то и чувствовал возможный вызов, – сказал нападающий .