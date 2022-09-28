Чистяков о 12-матчевом турне «Авангарда»: «Выездная серия нам не понравилась. Эмоционально тяжело, где-то физически»

высказался о 12-матчевой выездной серии «Авангарда».

Омский клуб проиграл 8 матчей из 12 и занимает с 9 очками 8-е место в таблице Восточной конференции.

Первый домашний матч «Авангард» проведет 1 октября против «Сибири». Игра состоится на новой G-Drive Арене.

«Ничего не знаем о новой арене, только по фотографиям. Там молодежка играла, на видео что-то смотрели. Отличная арена, будем стараться побеждать на ней.

Выездная серия нам точно не понравилась. Эмоционально тяжело, где-то физически. Когда у нас было время, мы заезжали в Омск, там отдыхали, кто-то с семьями виделся, а на следующий день опять уезжали на выезд.

Считаю, что мы хорошо провели выездную серию. Наконец-то возвращаемся домой, в Омск, к нашим болельщикам. С нетерпением ждем первую игру», – сказал защитник .