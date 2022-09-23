Чистяков о 12-матчевом выезде «Авангарда»: «Не ожидал, что турне будет таким жестким. Главное, переломили ход серии. Никто не паниковал»

рассказал о том, как переломил неудачную серию на старте сезона.

– Девять гостевых матчей у «Авангарда» позади, еще три – впереди. Полет нормальный?

– Да, все неплохо. Нам удалось переломить ход серии, одержали три победы кряду. Это самое главное и это отразилось на настроении команды.

Но, скажу честно, не ожидал, что турне получится таким жестким – и физически, и психологически. Месяц в самолетах – полезный опыт. Самое сложное – это постоянные смены часовых поясов.

Сейчас после Урала и Казахстана в Сочи вернулись на московское время, по которому сыграем в Нижнем Новгороде, Нижнекамске и Москве. Потом вернемся в Омск – это опять «плюс три» часа. Побыстрее бы домой – на лед нашей новой арены.

– Где нашли силы после шести поражений переломить сценарий серии?

– Никто в команде не паниковал, все друг друга поддерживали. Много работы провел тренерский штаб, даже в постоянных разъездах тренеры находили время показывать видео, разбирать проблемные и сильные моменты в нашей игре.

Мне кажется, ключевым стал победный матч в Астане. После него давление ушло, почувствовали уверенность.

– Давайте о деталях. За счет каких моментов переломили ситуацию?

– На старте мы действовали очень сложно и красиво, были лишние передачи, неоправданный риск. Мало бросали, старались разыграть до верного, до пустых ворот.

Но как только по заданию тренеров упростили свою игру, усилили ее под воротами, результат пришел, – сказал форвард омичей.