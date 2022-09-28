«Вашингтон» отправил в WHL Суздалева. Форвард будет играть за «Реджайну» вместе с фаворитом драфта НХЛ-2023 Бедардом

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«Вашингтон» отправил форварда Александра Суздалева в юниорскую лигу. 

18-летний нападающий был выбран клубом под общим 70-м номером на драфте НХЛ-2022.

Он начал тренировочный лагерь вместе с «Кэпиталс», а теперь присоединится к клубу WHL «Реджайна Пэтс». За него выступает фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард. 

Сын игрока в хоккей с мячом Анатолия Суздалева родился в Хабаровске и переехал с родителями в Швецию в возрасте 7 лет. Он сделал выбор в пользу шведского спортивного гражданства. 

В минувшем сезоне набрал 51 (15+36) очко в 45 матчах за молодежную команду «ХВ-71». В составе взрослой команды провел 5 игр в Allsvenskan – втором по рангу дивизионе. 

Также сыграл на ЮЧМ за сборную Швеции U18, не набрав очков в 6 играх. 

Отметим, что игрок заранее решил, что не будет возвращаться в Европу в этом сезоне. 

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