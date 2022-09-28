Вратарь «Сент-Луиса» Жеренко отразил все 11 бросков «Чикаго» за один период выставочного матча

Вратарь «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил все 11 бросков «Чикаго» в выставочном матче.
21-летний россиянин вышел на третий период игры с «Чикаго» (4:1) и не пропустил ни одной шайбы.
Жеренко подписал 3-летний контракт новичка с «Блюз» в это межсезонье.
В России последним клубом вратаря был МХК «Динамо», в составе которого он стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году и MVP розыгрыша.
В прошлом сезоне Жеренко выступал за финский «Ильвес» (30 матчей в сезоне, 11 побед, 90,2% сэйвов, 2,67 коэффициент надежности).
Добавим, что четвертую шайбу «блюзменов» в этом матче забросил форвард Никита Александров, а одним из его ассистентов выступил нападающий Клим Костин.