Вратарь «Сент-Луиса» Жеренко отразил все 11 бросков «Чикаго» за один период выставочного матча

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Вратарь «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил все 11 бросков «Чикаго» в выставочном матче. 

21-летний россиянин вышел на третий период игры с «Чикаго» (4:1) и не пропустил ни одной шайбы. 

Жеренко подписал 3-летний контракт новичка с «Блюз» в это межсезонье. 

В России последним клубом вратаря был МХК «Динамо», в составе которого он стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году и MVP розыгрыша.

В прошлом сезоне Жеренко выступал за финский «Ильвес» (30 матчей в сезоне, 11 побед, 90,2% сэйвов, 2,67 коэффициент надежности).

Добавим, что четвертую шайбу «блюзменов» в этом матче забросил форвард Никита Александров, а одним из его ассистентов выступил нападающий Клим Костин.  

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