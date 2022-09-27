В Беларуси прошел шоу-конкурс «Лесной хоккей». Водителям тракторов нужно было бревном забить мяч в ворота

В Беларуси прошел показательный шоу-конкурс профессионального мастерства «Лесной хоккей».

В соревновании приняли участие операторы манипуляторов погрузочно-транспортных машин.

Конкурс провел «Мозырский машиностроительный завод».

Оператору трактора при помощи гидроманипулятора, применяя бревно в качестве клюшки, необходимо было забить мяч в ворота. В игре использовалось три вида мячей различных размеров, в зависимости от чего участнику засчитывалось определенное количество баллов.

В конкурсе победил представитель Гродненского лесхоза Александр Аплевич.

Соревнования проводились в рамках международной специализированной выставки «Лесдревтех-2022».

Фото: mlh.by