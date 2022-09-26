Заварухин после 6:1 с «Куньлунем»: «Везде есть свои недочеты. Где-то «Автомобилист» неправильно в зоне обороны играет, в средней зоне»

рассказал о победе над со счетом 6:1.

– Немного медленно входили в игру, особенно на старте первого периода не было быстроты в начале атаки, медленно как-то соображали.

Хорошо, что вратарь где-то нам помог, выручил. Дальше забили голы в неравных составах – и это повлияло на результат матча.

Хотел бы поблагодарить ребят – много было блокированных бросков, хороший был возврат в зону обороны. Командная победа.

– Насколько ощущается отсутствие ?

– Понятно, что он – один из лидеров команды. Надеемся, что как можно быстрее вернется в состав. Нам нужен такой твердый защитник, как он, чтобы была такая твердая оборона. Пожелаем ему здоровья, чтобы быстрее вернулся к нам.

– Есть ли что-то еще, что вам не нравится в игре команды, помимо игры в меньшинстве?

– В каждой игре по-разному. Везде есть свои недочеты. Где-то неправильно в зоне обороны играем, в средней зоне.

По сегодняшнему матчу тоже есть над чем работать. Особенно, как я говорил, начало игры охота было увидеть немножко другое.

– Не всегда пять хороших игроков образуют хорошую бригаду. Но первая бригада большинства «Автомобилиста» сегодня забила четыре шайбы, в игре с «Нефтехимиком» царила на льду. Что делает взаимодействие этой пятерки настолько особенным?

– Ещё рано говорить, пройдена не такая большая часть чемпионата, много игр еще впереди.

Команды подстраиваются под эту бригаду, и им довольно-таки тяжело играть. И мы будем сейчас менять сочетания, и будем искать что-то, чтобы соперник не подстраивался под них, – сказал главный тренер .