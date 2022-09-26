Матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

Сегодняшние матчи начнутся с минуты молчания.

26 сентября вооруженный мужчина ворвался в ижевскую школу №88 и устроил стрельбу. По предварительным данным, в результате нападения погибли 13 человек, 7 из которых – дети.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память жертв этой трагедии», – говорится в сообщении лиги.

Сегодня в КХЛ пройдут 6 матчей: «Автомобилист» – «Куньлунь», «Металлург» – «Динамо» Минск, «Северсталь» – «Адмирал», – , СКА – «Торпедо» и – .