Матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

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Сегодняшние матчи КХЛ начнутся с минуты молчания. 

26 сентября вооруженный мужчина ворвался в ижевскую школу №88 и устроил стрельбу. По предварительным данным, в результате нападения погибли 13 человек, 7 из которых – дети. 

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память жертв этой трагедии», – говорится в сообщении лиги.

Сегодня в КХЛ пройдут 6 матчей: «Автомобилист» – «Куньлунь», «Металлург» – «Динамо» Минск, «Северсталь» – «Адмирал», «Локомотив»«Барыс», СКА – «Торпедо» и ЦСКА«Спартак».

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