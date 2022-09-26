Матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

Сегодняшние матчи КХЛ начнутся с минуты молчания.
26 сентября вооруженный мужчина ворвался в ижевскую школу №88 и устроил стрельбу. По предварительным данным, в результате нападения погибли 13 человек, 7 из которых – дети.
«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память жертв этой трагедии», – говорится в сообщении лиги.
Сегодня в КХЛ пройдут 6 матчей: «Автомобилист» – «Куньлунь», «Металлург» – «Динамо» Минск, «Северсталь» – «Адмирал», «Локомотив» – «Барыс», СКА – «Торпедо» и ЦСКА – «Спартак».
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