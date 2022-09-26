«Буз Адамлар» Кайгородова забросил 9 шайб «Барселоне» и вышел во 2-й раунд Континентального кубка. В турецком клубе 12 россиян

Турецкий «Буз Адамлар» вышел во второй раунд Континентального кубка.
В первом раунде команда, за которую выступают 12 российских игроков, одержала 3 победы в группе B – над литовским «Хоккей Панкс» (6:0), бельгийским «Льеж Бульдогс» (4:1) и испанской «Барселоной» (9:4).
Турецкий клуб занял первое место в группе и вышел в следующую стадию турнира.
37-летний Сергей Кочетков по итогам первого раунда набрал 7 (3+4) очков и разделил первое место на групповом этапе по этому показателю с Брайаном Колоджейчиком из «Льежа».
39-летний Алексей Кайгородов и 41-летний Сергей Пискунов набрали по 6 очков.
Финальный раунд Континентального Кубка пройдет с 13 по 15 января 2023 года.