«Буз Адамлар» Кайгородова забросил 9 шайб «Барселоне» и вышел во 2-й раунд Континентального кубка. В турецком клубе 12 россиян

Турецкий «Буз Адамлар» вышел во второй раунд Континентального кубка.

В первом раунде команда, за которую выступают 12 российских игроков, одержала 3 победы в группе B – над литовским «Хоккей Панкс» (6:0), бельгийским «Льеж Бульдогс» (4:1) и испанской «Барселоной» (9:4).

Турецкий клуб занял первое место в группе и вышел в следующую стадию турнира.

37-летний Сергей Кочетков по итогам первого раунда набрал 7 (3+4) очков и разделил первое место на групповом этапе по этому показателю с Брайаном Колоджейчиком из «Льежа».

39-летний и 41-летний набрали по 6 очков.

Финальный раунд Континентального Кубка пройдет с 13 по 15 января 2023 года.