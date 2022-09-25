39-летний Кайгородов возобновил карьеру. Он играет за турецкий клуб «Буз Адамлар» в Континентальном кубке, в составе 12 россиян

39-летний форвард возобновил карьеру.

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе играет за турецкий клуб «Буз Адамлар» в Континентальном Кубке.

В первом раунде, проходящем в Стамбуле, его команда обыграла литовский клуб «Хоккей Панкс» (6:0) и бельгийский «Льеж Бульдогс» (4:1).

Кайгородов, не выходивший на лед в официальных матчах с 2016 года, в этих играх набрал 4 (1+3) очка. Следующим соперником будет испанская «Барселона».

Отметим, что в составе «Буз Адамлара», ставшего чемпионом Турции в прошлом сезоне, сейчас играют 12 россиян.

Среди них известные по выступлениям в Суперлиге и 35-летний защитник Вячеслав Селуянов, 37-летний форвард и 41-летний форвард .

Легендарный гол Кайгородова канадцам: в меньшинстве, прошел через всю площадку, обыграл двоих