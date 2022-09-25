39-летний Кайгородов возобновил карьеру. Он играет за турецкий клуб «Буз Адамлар» в Континентальном кубке, в составе 12 россиян

Теги Металлург Мг Алексей Кайгородов Артем Булянский Сергей Пискунов Вячеслав Селуянов Континентальный кубок КХЛ Хоккей

39-летний форвард Алексей Кайгородов возобновил карьеру.

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» играет за турецкий клуб «Буз Адамлар» в Континентальном Кубке. 

В первом раунде, проходящем в Стамбуле, его команда обыграла литовский клуб «Хоккей Панкс» (6:0) и бельгийский «Льеж Бульдогс» (4:1). 

Кайгородов, не выходивший на лед в официальных матчах с 2016 года, в этих играх набрал 4 (1+3) очка. Следующим соперником будет испанская «Барселона». 

Отметим, что в составе «Буз Адамлара», ставшего чемпионом Турции в прошлом сезоне, сейчас играют 12 россиян.

Среди них известные по выступлениям в Суперлиге и КХЛ 35-летний защитник Вячеслав Селуянов, 37-летний форвард Артем Булянский и 41-летний форвард Сергей Пискунов

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