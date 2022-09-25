Каменский про 5+20 Чистякова: «Судьи тоже люди, бывает, ошибаются. СДК решил, что удара в голову не было»

высказался об отмене матч-штрафа за удар в голову Ю Сато.

– Спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение, что удара в голову не было, и по правилам игры в хоккей штраф отменяется.

– «Авангард» во время этого меньшинства пропустил две шайбы. Получается, это удаление повлияло на исход матча?

– Во время матча было удаление, во время которого «Авангард» пропустил. Спортивно-дисциплинарный комитет штраф отменил, мы свою работу сделали. Судьи тоже люди, и они, бывает, ошибаются.

– В то же время СДК оштрафовал защитника СКА Александра Никишина за удар в голову. Там другая ситуация?

– Никишин бил по правилам, но все равно попал в голову, поэтому наказание такое легкое – штраф.

– Как вы оцените судейство в начале сезона КХЛ?

– Судейство в начале сезона нормальное, – сказал председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

КХЛ отменила 5+20 Чистякова в матче с «Торпедо». Штраф был назначен за удар Сато в голову, «Авангард» пропустил 2 шайбы в меньшинстве