Скиннер о роли 2-го вратаря «Эдмонтона»: «У меня одна забота – шайбы ловить, этим и займусь. Потом вернусь домой, хорошо поем и высплюсь»

Стюарт Скиннер сказал, что готов к роли второго вратаря .

23-летний голкипер провел 14 матчей за «Ойлерс» в за последние 2 сезона. Теперь он будет сменщиком .

Ожидается, что Кэмпбелл проведет от 50 до 55 матчей в новом сезоне. Таким образом, Скиннеру могут достаться от 27 до 32 матчей.

«Это здорово. С нетерпением жду сезона. В прошлом сезоне я немного попробовал эту игру, в этом буду делать то же самое, что и раньше.

У меня одна забота – шайбы ловить. Этим я и займусь. Потом вернусь домой, хорошо поем и высплюсь», – сказал Скиннер.