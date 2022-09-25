Скиннер о роли 2-го вратаря «Эдмонтона»: «У меня одна забота – шайбы ловить, этим и займусь. Потом вернусь домой, хорошо поем и высплюсь»

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Стюарт Скиннер сказал, что готов к роли второго вратаря «Эдмонтона»

23-летний голкипер провел 14 матчей за «Ойлерс» в НХЛ за последние 2 сезона. Теперь он будет сменщиком Джека Кэмпбелла

Ожидается, что Кэмпбелл проведет от 50 до 55 матчей в новом сезоне. Таким образом, Скиннеру могут достаться от 27 до 32 матчей.

«Это здорово. С нетерпением жду сезона. В прошлом сезоне я немного попробовал эту игру, в этом буду делать то же самое, что и раньше. 

У меня одна забота – шайбы ловить. Этим я и займусь. Потом вернусь домой, хорошо поем и высплюсь», – сказал Скиннер. 

 

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