Тафгай «Куньлуня» Хант: «КХЛ только прогрессирует с каждым годом, потому что хоккей сам по себе развивается»

Теги Металлург Мг КХЛ Куньлунь Ред Стар Гарет Хант Хоккей

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант считает, что КХЛ прогрессирует. 

Форвард ответил на вопросы после матча с «Металлургом» (0:4). 

– Что вы скажете об игре «Металлурга» в сравнении со СКА и ЦСКА?

– Сложно говорить, что одна команда лучше другой. В КХЛ достаточно команд с приставкой топ. Непросто против таких команд играть. У них неплохие бюджеты, а потому собраны достаточно мастеровитые игроки.

И для нас это своеобразный вызов – достойно показать себя в матчах против таких соперников. Не случайно КХЛ – одна из лучших лиг в мире. 

– Вы играли в КХЛ пару сезонов назад. Какие изменения произошли в лиге за время вашего отсутствия?

– С каждым годом КХЛ только прогрессирует, потому что хоккей сам по себе развивается. Становится только быстрее, сильнее. Так что КХЛ теперь не такая, как два года назад. Игра прогрессирует, – сказал Хант. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные