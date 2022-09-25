Тафгай «Куньлуня» Хант: «КХЛ только прогрессирует с каждым годом, потому что хоккей сам по себе развивается»

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант считает, что КХЛ прогрессирует.
Форвард ответил на вопросы после матча с «Металлургом» (0:4).
– Что вы скажете об игре «Металлурга» в сравнении со СКА и ЦСКА?
– Сложно говорить, что одна команда лучше другой. В КХЛ достаточно команд с приставкой топ. Непросто против таких команд играть. У них неплохие бюджеты, а потому собраны достаточно мастеровитые игроки.
И для нас это своеобразный вызов – достойно показать себя в матчах против таких соперников. Не случайно КХЛ – одна из лучших лиг в мире.
– Вы играли в КХЛ пару сезонов назад. Какие изменения произошли в лиге за время вашего отсутствия?
– С каждым годом КХЛ только прогрессирует, потому что хоккей сам по себе развивается. Становится только быстрее, сильнее. Так что КХЛ теперь не такая, как два года назад. Игра прогрессирует, – сказал Хант.