Тафгай «Куньлуня» Хант: «КХЛ только прогрессирует с каждым годом, потому что хоккей сам по себе развивается»

Тафгай Гарет Хант считает, что КХЛ прогрессирует.

Форвард ответил на вопросы после матча с «Металлургом» (0:4).

– Что вы скажете об игре в сравнении со СКА и ЦСКА?

– Сложно говорить, что одна команда лучше другой. В КХЛ достаточно команд с приставкой топ. Непросто против таких команд играть. У них неплохие бюджеты, а потому собраны достаточно мастеровитые игроки.

И для нас это своеобразный вызов – достойно показать себя в матчах против таких соперников. Не случайно КХЛ – одна из лучших лиг в мире.

– Вы играли в КХЛ пару сезонов назад. Какие изменения произошли в лиге за время вашего отсутствия?

– С каждым годом КХЛ только прогрессирует, потому что хоккей сам по себе развивается. Становится только быстрее, сильнее. Так что КХЛ теперь не такая, как два года назад. Игра прогрессирует, – сказал Хант.