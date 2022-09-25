Емелин о 2:3 Б с «Салаватом»: «Нас опять подломили удаления, не хватило остроты»

оценил поражение минского «Динамо» от (2:3 Б).

«Достаточно тяжелая игра. Провели неплохой первый период, после чего нас опять подломили удаления. Немножко потеряли свою игру: много моментов пропустили, соперник нас прижимал. Следствием чего стала пропущенная шайба за сорок секунд до конца периода.

Не знал о неудачной статистике в играх против «Салавата Юлаева». Прочитал об этом только после матча. Это не имеет никакого значения. Мы готовились и хотели продолжить победную серию.

На мой взгляд, сегодня нам не хватило остроты – мало лезли на ворота. Возможно, сказался и недостаток эмоций, потраченных в прошлой игре с ЦСКА», – сказал защитник минского .